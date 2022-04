Incontro vescovi e sindaci del Mediterraneo: card. Betori, “oggi cordiale incontro con Mattarella. Sottolineata attualità insegnamento e gesti di pace di La Pira”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, il card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, e Dario Nardella, sindaco di Firenze, che gli hanno consegnato la “Carta di Firenze”, documento redatto nell’occasione dell’incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo.​

“Quello che abbiamo avuto stamattina con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato un incontro molto cordiale. Il presidente ha espresso apprezzamento per l’evento organizzato nella nostra città a fine febbraio, che ha visto riuniti i vescovi e i sindaci del Mediterraneo, e per il documento la ‘Carta di Firenze’, che ne è scaturito e che gli abbiamo consegnato. Un documento che contiene quella che è l’aspirazione dei popoli alla pace, alla libertà, alla giustizia. Nel colloquio è emersa l’attualità dell’evento, dei suoi contenuti e temi di discussione, a fronte della tragedia che si sta consumando in Ucraina. Non sono mancati i riferimenti ed è stata sottolineata l’attualità dell’insegnamento e dei gesti di pace di Giorgio La Pira che ha ispirato l’incontro di Firenze voluto dal presidente della Conferenza episcopale italiana, Gualtiero Bassetti e dal sindaco, Dario Nardella”, ha dichiarato il card. Betori.