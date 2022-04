Libano: i caschi blu italiani rispondono all’appello della Croce rossa e donano sangue

(foto Ministero della Difesa)

I militari italiani, impegnati nella missione Unifil nel sud del Libano, hanno organizzato negli scorsi giorni una donazione di sangue straordinaria, per rispondere all’appello della Croce rossa del Paese dei cedri, necessaria per aumentarne la disponibilità di sangue negli ospedali. La raccolta si è svolta in 2 giornate nella base Millevoi di Shama, sede del Comando del settore ovest di Unifil, ed ha visto 130 donatori rispondere all’appello. “Abbiamo voluto rispondere prontamente alla richiesta dalla Croce rossa libanese, per venire incontro alla mancanza di sangue negli ospedali locali, soprattutto in questo periodo di Ramadan che, per diverse ragioni, vede la necessità di aumentare le scorte di sangue”, le parole del generale Massimiliano Stecca, comandante del sector west di Unifil, riportate sul sito del ministero della Difesa.