Diocesi: Catania, domani visita dell’arcivescovo Renna alla Moschea della Misericordia

Domani, giovedì 7 aprile alle 8.30, mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania, si recherà in visita, per la prima volta, alla Moschea della Misericordia di piazza Cutelli. Ad attenderlo l’imam Kheit Abdelhafid e alcuni fedeli della comunità islamica cittadina. L’incontro avverrà in un periodo dedicato per tradizione alla riflessione, alla penitenza e alla carità per cattolici e musulmani, rispettivamente impegnati nel tempo di Quaresima e del Ramadan.

L’arcivescovo, alla guida della diocesi etnea dal 19 febbraio, sarà accompagnato da don Piero Galvano, direttore della Caritas diocesana di Catania. La settimana scorsa, l’organismo dell’arcidiocesi di Catania aveva effettuato una donazione di beni alimentari di prima necessità per quei musulmani che, rispettando il mese sacro dell’Islam, praticano l’astensione dal cibo tra l’alba e il tramonto e quindi si trovano impossibilitati a consumare i pasti negli orari ordinari del pranzo che viene quotidianamente preparato e distribuito dai volontari Caritas a partire dalle 12 e fino alle 13.30 all’esterno dell’Help Center della Stazione Centrale.