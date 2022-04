Libano: i militari italiani donano un autobus alla squadra femminile di calcio di Tiro

(foto Ministero della Difesa)

Negli scorsi giorni i militari italiani della missione Unifil in Libano hanno donato un autobus alla squadra femminile Super Girls soccer team di Tiro, nell’ambito di un progetto quick impact project, finanziato e realizzato dall’Ufficio affari civili del Sector west di Unifil. Alla cerimonia di consegna, svoltasi nell’area sportiva di Tiro, sono intervenuti il generale Massimiliano Stecca, comandante del Settore ovest e del contingente italiano in Libano, il colonnello Claudio Guaschino, comandante di Italbatt, Svjetlana Jovic, responsabile Settore ovest Ufficio affari civili di Unifil, Hassan Dbouk, presidente della municipalità di Tiro, ed i rappresentanti dei caschi blu italiani. A conclusione dell’evento, una rappresentanza femminile di tutte le unità appartenenti al Settore ovest ha sfidato la squadra femminile locale Super Girls in una partita di calcio a 5. Sul sito del ministero della Difesa, viene sottolineato come siano state spese parole di apprezzamento per l’operato continuo dei militari italiani in supporto della comunità locale, in particolare per l’ultima donazione in ordine di tempo, utile per mitigare l’abbandono dello sport da parte di molte ragazze a volte a causa di stereotipi culturali.