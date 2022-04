Quaresima: Padova, domani ultimo appuntamento con la “Pausa pranzo – nutrimento dello Spirito verso la Pasqua”

Ultimo appuntamento domani, giovedì 7 aprile, alle ore 13, nella chiesa di San Gaetano, a Padova, con la “Pausa pranzo – nutrimento dello Spirito verso la Pasqua”. Iniziativa del Centro universitario di Padova, realizzata in collaborazione con il conservatorio Cesare Pollini e con l’Accademia teatrale Carlo Goldoni.

Ogni giovedì di Quaresima viene proposto un appuntamento settimanale di mezz’ora, dalle 13 alle 13.30 nella chiesa di San Gaetano, in via Altinate 73.

“Mezz’ora di tempo da dedicare alla riflessione, all’ascolto, alla meditazione, il tutto accompagnato dalla musica grazie ai giovani del conservatorio Pollini e dalla lettura di alcuni brani biblici tratti dal libro dell’Esodo o dal libro di Ezechiele e altri testi da ‘Il cappello scemo’ (2021) di Haim Baharier, interpretati dagli allievi dell’Accademia teatrale Carlo Goldoni e riferiti a cinque verbi: vi farò uscire, vi soccorrerò, vi riscatterò, vi prenderò, vi porterò”, si legge in una nota della diocesi di Padova.

In questo giovedì il verbo di riferimento è “vi condurrò”. Musiche di J. Brahms e lettura di alcuni brani del libro dell’Esodo e del testo “Il cappello scemo” dello stesso Haim Baharier, interpretati dagli studenti dell’Accademia teatrale Carlo Goldoni.