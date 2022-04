Salute e sicurezza: Roma, il 7 aprile l’Italian Summit Hse per rafforzare la prevenzione

Per la prima volta in Italia le principali associazioni che si occupano di salute, sicurezza e ambiente uniscono le forze dando vita al primo vertice nazionale di settore, l’Italian Summit Hse, che avrà luogo a Roma il 7 aprile, dalle ore 11, nella Sala Angiolillo di Palazzo Wedekind (Piazza Colonna).

Il vertice promosso e organizzato da Conflavoro Pmi, con la partecipazione di Anmil, Aifos, Unasf Conflavoro Pmi, Fondazione Lhs, Aiesil, Aifes e Associazione Ambiente e lavoro, intende “rilanciare l’impegno comune per avviare un’azione di lobby nei confronti delle istituzioni in favore del benessere del lavoro e dei lavoratori”.

Mediante una serie di tavoli tecnici, le associazioni dell’Italian Summit Hse stanno elaborando e presenteranno, si legge in una nota, “un manifesto con punti significativi, applicabili dalle aziende e fondanti un sistema migliore per promuovere e incentivare la salute e la sicurezza sul lavoro”.

Il manifesto sarà firmato il 7 aprile appunto a Roma a Palazzo Wedekind poiché simbolicamente vicino a Palazzo Chigi, “per un’azione di lobby che punta a coinvolgere Parlamento, organismi di settore e governo presentando loro, nero su bianco, le istanze forti e urgenti avanzate dalle più importanti associazioni del settore Hse”.

I lavori, che verranno moderati dalla giornalista Laura Tecce, vedranno la partecipazione, in ordine di intervento, di Roberto Capobianco, presidente nazionale Conflavoro Pmi; Lorenzo Fantini, coordinatore Italian Summit Hse; Bruno Giordano, direttore nazionale dell’Ispettorato del Lavoro; Rossella Accoto, sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; Franco Bettoni, presidente dell’Inail; Gianclaudio Bressa, presidente della Commissione inchiesta condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza luoghi pubblici e privati; Pasquale Staropoli, docente Fondazione studi consulenti del lavoro; Zoello Forni, presidente nazionale dell’Anmil; Enzo Capobianco, presidente dell’Unasf Conflavoro Pmi; Rocco Vitale, presidente Aifos; Davide Scotti, segretario generale della Fondazione Lhs; Alessandro Spada del Sistema Hse; Matteo Fadenti, vice presidente dell’Aifos; Paolo Varesi della Scuola alta formazione Aifes; Antonio Malvestuto, presidente dell’Aiesil; Raffaella Malvestuto, vice presidente dell’Aiesil; Norberto Canciani, presidente di Ambiente & Lavoro, e Marcello Luciani, testimonial e formatore della sicurezza Anmil.