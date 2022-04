Papa Francesco: udienza, “è importante il catecumenato, prima e dopo il matrimonio”

foto SIR/Marco Calvarese

Durante i saluti ai fedeli di lingua italiana, il Papa ha salutato tra gli altri l’associazione “Promozione relazione e famiglia” e gli alunni e i docenti delle Scuole “Dedalo”. Ai primi, Francesco ha ricordato a braccio che “è importante il catecumenato, prima e dopo il matrimonio, nei primi anni, per aiutarli a sviluppare la bellezza del matrimonio”. Ai secondi, elogiando il valore formativo dello sport, ha precisato: “A patto però che non perda la sua capacità di gratuità e non divenga commerciale: quella amatorialità propria del vero sport”. A tutti, infine, l’invito “a vivere l’imminente Settimana Santa con intensa partecipazione al Mistero di amore redentore, che in essa verrà ricordato. La luce del Figlio di Dio, crocifisso e risorto, vi guidi alla testimonianza della sua verità, la quale apre la mente dei giovani, rasserena il cuore dei malati e degli anziani, sostiene il mutuo amore degli sposi”.