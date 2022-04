Giovani: programma DiscoverEu, da domani 35mila biglietti-viaggio per i diciottenni europei

Da domani, 7 aprile, i diciottenni europei potranno candidarsi alla prima tornata del programma DiscoverEu 2022 per viaggiare ed esplorare l’Europa in treno gratuitamente. A disposizione 35mila biglietti. Lo annuncia la Commissione europea in una nota. “Tutti i ragazzi di diciotto anni che vivono nei Paesi aderenti al programma Erasmus plus potranno candidarsi a partire dal 7 aprile a mezzogiorno fino al 21 aprile a mezzogiorno. Da quest’anno DiscoverEu rientra nell’ambito di Erasmus plus. Complessivamente, grazie agli investimenti eccezionali per l’Anno europeo della gioventù 2022, saranno disponibili 70mila biglietti: altri 35mila viaggi sono previsti per un secondo bando ad ottobre. Per la prima volta potranno partecipare giovani da Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia. Nel dettaglio, i candidati che supereranno la selezione, nati tra il 1° luglio 2003 e il 30 giugno 2004, potranno viaggiare in Europa per un massimo di 30 giorni tra il 1° luglio 2022 e 30 giugno 2023. Coloro che compiono 18 anni nella seconda metà dell’anno potranno fare domanda nella tornata di ottobre. Inoltre, i beneficiari riceveranno anche una carta sconto DiscoverEu con oltre 40mila offerte per trasporti pubblici, cultura, alloggi, alimentazione, sport e altri servizi. Giovani con disabilità o problemi di salute potranno avere degli accompagnatori. “DiscoverEu offre più opportunità di viaggio ai giovani che mai. Con l’Anno europeo della gioventù celebriamo i giovani. Lo dobbiamo a un’intera generazione che non ha potuto viaggiare negli ultimi due anni”, ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas.