Family Act: De Palo (Forum), “bene approvazione in Senato. Ora migliorare assegno unico e lavorare su piano natalità”

“Finalmente in Italia la famiglia comincia ad essere considerata una risorsa e non un problema”. Così Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum Famiglie, a margine dell’approvazione al Senato del Family Act.

“Assegno unico e Family Act ci fanno, finalmente, entrare in una logica europea anche se siamo solo all’inizio. Ringraziamo tutte le forze politiche che su questi temi hanno dimostrato di essere coese e la ministra Elena Bonetti per il lavoro di questi due anni. Adesso occorre migliorare tutti insieme l’assegno unico e lavorare su un piano per la natalità che possa utilizzare i fondi del Pnrr. In Italia abbiamo una risorsa più importante del gas e del petrolio che – purtroppo – non valorizziamo abbastanza. Si tratta delle famiglie, che risolvono silenziosamente tantissimi problemi e che – se solo si investisse su di loro – farebbero risparmiare miliardi di euro”, conclude De Palo.