Ucraina: Caritas di Roma, cure odontoiatriche per i profughi

L’Associazione italiana odontoiatri (Aio) collabora con la Caritas di Roma per l’emergenza Ucraina mettendo a disposizione oltre venti studi dentistici nella capitale, aderenti all’organizzazione, per le cure dei rifugiati. Una disponibilità assistenziale, in un momento di emergenza, che va a integrare le cure promosse dal Centro odontoiatrico Caritas, servizio che si trova nella Cittadella della carità, da oltre trent’anni impegnato nel contrastare le forme di esclusione e di marginalità. Nell’ultimo periodo c’è stata infatti un’impennata di richieste dovute alla crisi post Covid-19 e all’aumento dei rifugiati afghani, siriani e provenienti dai Paesi africani. Una situazione che penalizza ulteriormente i più poveri. Grazie alla collaborazione con Aio a Roma sarà possibile far fronte all’ulteriore aumento di richieste che giunge dai cittadini ucraini. “Le emergenze – constata la Caritas di Roma – sono anche occasione per promuovere una solidarietà diffusa e diretta, in cui ognuno può partecipare secondo le proprie possibilità; disponibilità che, quando sono messe a sistema, possono testimoniare l’attenzione e la prossimità della comunità intera verso le persone più deboli”.