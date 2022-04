Papa Francesco: “lo sport, con i suoi valori, può aprire strade di concordia tra i popoli”. Gli atleti siano “testimoni di fraternità e di pace”

Un appello a tutti gli atleti affinché attraverso l’attività sportiva siano “testimoni operosi di fraternità e di pace”. A rivolgerlo è stato oggi Papa Francesco, dopo i saluti in lingua italiana a conclusione dell’udienza generale. “Ricorre oggi la Giornata mondiale dello sport per la pace e lo sviluppo, indetta dalle Nazioni Unite – ha esordito il Pontefice -. Mi rivolgo agli uomini e alle donne di sport, perché attraverso la loro attività possano essere testimoni operosi di fraternità e di pace”. Secondo il Papa, “lo sport, con i suoi valori, può svolgere un ruolo importante nel mondo, aprendo strade di concordia tra i popoli, a patto che – ha ammonito – mai perda la sua capacità di gratuità: lo sport per lo sport, e non diventi commerciale. Quella amatorialità propria del vero sport”.