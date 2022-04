Terremoto 2009: Legnini (commissario), “ricordi indelebili. Dare impulso a ricostruzione e rigenerazione”

(Foto Commissario straordinario Ricostruzione sisma 2016)

“Tredici anni fa la vita di decine di migliaia di persone, in pochi secondi, cambiò radicalmente a causa del terribile terremoto che colpì L’Aquila e molti altri centri dell’Abruzzo provocando 309 vittime. I ricordi di quella tragedia sono indelebili e ci accompagnano anche questa sera nella fiaccolata della memoria che torna a svolgersi dopo due anni. Molta strada è stata percorsa per la ricostruzione grazie all’impegno di tanti, a partire da quello dei cittadini che hanno sofferto e combattuto”. È quanto affermato dal commissario straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016, Giovanni Legnini, che ieri sera ha partecipato, a L’Aquila, alle celebrazioni per il 13° anniversario del sisma del 2009. In un messaggio affidato ai social Legnini ribadisce che “oggi è possibile, dopo il susseguirsi delle emergenze post sisma e pandemica, dare ulteriore impulso, oltre che alla ricostruzione, anche al processo di rigenerazione e rilancio economico e sociale. Ciò sarà possibile grazie ai programmi del fondo complementare al Pnrr che accomunano L’Aquila e gli altri comuni abruzzesi a tutti i territori dell’Appenino centrale colpiti dai terremoti, con un lavoro sinergico tra le governance dei due crateri dei terremoti del 2009 e 2016”.