Giornalismo: Corecom Lazio, domani convegno su “comunicazione sociale ai tempi del Covid-19” e premio Fratelli tutti

Si terrà domani, giovedì 7 aprile, nela Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio, il convegno organizzato dal Corecom dal titolo “La comunicazione sociale ai tempi del Covid-19 – L’approccio dei media al disagio sociale e alle nuove povertà durante la pandemia”. Quale ruolo per gli attori della comunicazione nella promozione dei valori della solidarietà, nel consolidamento della coesione sociale e nella diffusione della cultura dei diritti? È questa la domanda alla quale si propone di rispondere l’evento che rappresenta anche l’occasione per premiare i giornalisti del Lazio che hanno partecipato al premio giornalistico “Fratelli tutti 2021”, ispirato all’omonima enciclica di Papa Francesco, indetto dal Corecom Lazio con il patrocinio della diocesi di Roma, dell’Aiart – Associazione cittadini mediali, dell’Ordine dei giornalisti del Lazio e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). Si inizia alle 10 con i saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale del Lazio Marco Vincenzi e del presidente del Corecom Maria Cristina Cafini. Sarà poi il presidente della III Commissione Vigilanza sul pluralismo dell’informazione Pasquale Ciacciarelli ad aprire i lavori del convegno che dedicherà la prima sessione a “La strategia della Regione Lazio per una comunicazione efficace delle politiche sociali di contrasto alle conseguenze della pandemia”, relatore il presidente della VII Commissione Sanità, politiche sociali e welfare Rodolfo Lena; a seguire Christian Giorgio, social media manager della diocesi di Roma, focalizzerà il suo intervento su “La comunicazione dell’emergenza sociale tra strumenti tradizionali e nuovi strumenti digitali”. Roberta Serdoz, caporedattrice della Tgr Lazio Rai, affronterà il tema “Linee guida per una comunicazione corretta nell’emergenza: dalla quantità alla qualità dell’informazione”, mentre Roberto Natale, responsabile campagne Rai per il sociale, tratterà “Il ruolo dei mass media nella costruzione di una consapevolezza del valore/dovere dell’impegno sociale”. Sarà poi la volta di Ivana Nasti, dirigente Agcom, che incentrerà il suo contributo su “I social media e la comunicazione di crisi: i rischi della disintermediazione e gli strumenti per la tutela dell’utente” e di Loredana Albano, dell’Associazione Aiart, che affronterà le tematiche del convegno da un punto di vista particolare: “Narrazioni panmediali: la voce dei ragazzi”.