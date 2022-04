Comunicazione: WeCa, oggi un tutorial sull’impatto del “Metaverso” sulle nostre vite

(Foto: WeCa)

“Metaverso. Verso dove?” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di oggi, mercoledì 6 aprile, sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, condotto da Alessandra Carenzio e scritto da Andrea Tomasi, offre un’introduzione al “Metaverso”, concetto preso in prestito dalla fantascienza e oggi reso quanto mai attuale dagli investimenti miliardari dei colossi dell’industria tecnologica che vedono in questo mondo, al contempo virtuale e reale, la nuova frontiera da conquistare.

Ma cosa comporterà per noi, nativi e migranti digitali, questo ulteriore “trasloco”? Tra la “deriva ludica” del digitale, che rischia di diventare “surrogato” della vita individuale e “anestetico sociale”, con la separazione tra identità e corpi e la proiezione di noi stessi in un avatar intercambiabile, emergono questioni dal forte “rilievo etico e antropologico, con molteplici implicazioni pratiche, in particolare riguardo alla privacy e alla sicurezza delle tecnologie del metaverso”. “Le potenzialità del metaverso – viene spiegato nel tutorial – necessitano di una cornice di regolazione normativa che presuppone principi etici chiari, che non possono essere lasciati alle aziende o a generiche dichiarazioni di intenti”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con ‘Amazon Alexa’ grazie alla skill “WebCattolici”.

La novità principale di questa quarta stagione dei tutorial WeCa è la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e la Commissione vaticana Covid-19. Da ottobre 2021 a giugno 2022, l’ultimo tutorial di ogni mese viene infatti dedicato ai temi di sostenibilità, ambiente, lavoro e ricostruzione post Covid.