Musica e fede: Cosenza, domani canto della Quaresima della Schola Cantorum del Conservatorio locale

Sarà il “Nos Autem Gloriari”, meditazione sulla Passione di Cristo, la prima della Schola Cantorum del Conservatorio di Cosenza, che sarà presentata presso la cattedrale di Cosenza domani 7 aprile, alle ore 18.45. La Schola Cantorum, diretta dal maestro Letizia Butterin, docente di Canto corale presso l’Istituto cosentino, “è un progetto musicale attuale che punta al passato per riscoprire e capire meglio il presente – sottolinea il direttore del Conservatorio di Cosenza, Francesco Perri -. La riflessione sul nostro tempo ci spinge sempre più sui valori e sui simboli del passato, sui segni ed i significati millenari della nostra fede”. “Si tratta di un importante momento di preghiera attraverso la musica – dice Butterin – che conclude il tempo quaresimale con il canto gregoriano, assoluto apice musicale della nostra cultura occidentale”. In occasione degli 800° anni della dedicazione del duomo, questa iniziativa si innesta in una serie di manifestazioni di pregio culturale che il Conservatorio di Cosenza intende offrire per questo storico giubileo ed alla città di Cosenza tra cui la Missa Pilerii Domina prevista per il 30 giugno prossimo.