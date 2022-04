Ucraina: massacro di Bucha. Von der Leyen (Ue) telefona a Zelensky. “Autori di questi crimini non devono rimanere impuniti”

(Strasburgo) “Questo pomeriggio ho parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy sui terribili omicidi scoperti a Bucha e in altre aree da cui le truppe russe sono recentemente partite. Gli ho espresso le mie condoglianze e gli ho assicurato il pieno sostegno della Commissione europea in questi tempi terribili. Le immagini strazianti non possono e non rimarranno senza risposta. Gli autori di questi crimini efferati non devono rimanere impuniti”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a seguito della telefonata con il presidente Zelenskyy. “Abbiamo deciso di garantire uno stretto coordinamento tra di noi. L’Ue ha istituito una squadra investigativa comune con l’Ucraina per raccogliere prove e indagare sui crimini di guerra e contro l’umanità. L’Unione europea – ha aggiunto Von der Leyen – è pronta a rafforzare questo impegno inviando squadre investigative sul campo a sostegno della procura ucraina. Eurojust ed Europol sono pronti ad intervenire”. L’approccio “coordinato da parte delle autorità ucraine, dell’Ue, dei suoi Stati membri e agenzie e della Corte penale internazionale consentirà di raccogliere, analizzare ed elaborare le prove nel modo più completo ed efficace possibile”. La Commissione “fornirà tutto il supporto tecnico e finanziario necessario a tutte le indagini dirette dall’Ue”. Nel pomeriggio a Strasburgo prenderà avvio la sessione plenaria del Parlamento europeo, dove tornerà più volte la questione ucraina. L’Assemblea dovrebbe osservare un minuto di silenzio per le vittime della guerra in Ucraina.