Cammino sinodale: Cosenza, ieri il primo incontro con i 150 delegati

“Qual è la Chiesa che sogni?”. Con questo tema è stato avviato il percorso sinodale nell’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano. Secondo le indicazioni e il materiale fornito dalla Conferenza episcopale italiana per il Sinodo, il primo incontro si è tenuto ieri in seminario e ha visto la presenza dei 150 delegati delle parrocchie, chiamati ad animare le iniziative sinodali nelle diverse comunità. L’incontro è stato guidato dai referenti dell’arcivescovo, mons. Francesco Nolè, ovvero don Enzo Gabrieli e la docente universitaria Daniela Turco, insieme all’equipe nominata dal presule. Questo primo momento comunitario è stato un vero e proprio laboratorio, con i delegati che hanno compiuto un momento di condivisione in gruppo in stile sinodale. Le sintesi del primo incontro, insieme a quelle delle attività promosse nelle parrocchie, verranno trasmesse al vescovo.

Nelle prossime settimane è previsto un incontro e un laboratorio con i sacerdoti.