Giovani: Perugia, conclusa la Giornata di formazione degli animatori di Gr.Est e Oratori

“La vostra presenza così numerosa dà un segno di gioia e di speranza in un mondo che sembra rotolare verso la disperazione”. Lo ha detto il vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve, mons. Marco Salvi, nell’omelia della celebrazione eucaristica a conclusione della Giornata diocesana di formazione degli animatori di Gr.Est (Gruppi Estivi) e Oratori, svoltasi ieri nella cattedrale di San Lorenzo di Perugia. Al termine dell’omelia – informa la diocesi – mons. Salvi ha letto la preghiera di affidamento del “mandato” a ciascun animatore, impartendo a tutti la benedizione per l’opera che svolgeranno durante i Gr.Est e le attività oratoriali. “Stare qui – ha spiegato Salvi – significa che c’è un desiderio profondo del gusto della vita, che ci accompagna anche inconsapevolmente dove non sia determinante il tuo caratteraccio e la tua fragilità”. Nel tracciare un bilancio della Giornata diocesana di formazione degli animatori di Gr.Est. e Oratori, don Daniele Malatacca, coordinatore dell’organizzazione, parla di “una occasione molto importante per la formazione di giovani che seguono tutto l’anno, in particolare d’estate, alcune migliaia di bambini e adolescenti frequentatori degli Oratori parrocchiali. Una formazione iniziata alcuni mesi fa nelle zone pastorali, a livello periferico, e conclusa nel centro storico di Perugia per testimoniare l’unità della Chiesa attorno al suo vescovo, dando un segno di speranza a tutta le comunità cristiana credendo nei giovani”.