Teologia: Roma, il 5 aprile terza giornata di studio “Amoris Laetitia” dedicata alla tradizione

E’ dedicata al concetto di Tradizione la terza giornata di studio “Amoris Laetitia”, organizzata dal Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II in collaborazione con il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e la Diocesi di Roma, nel quinto anniversario della pubblicazione dell’esortazione apostolica. L’appuntamento – informano i promotori – è per il 5 aprile, nella sede dell’ateneo, a partire dalle ore 9. All’incontro, al quale si può partecipare in presenza (secondo la normativa vigente e tramite prenotazione), viene trasmesso in italiano, inglese e spagnolo sul canale YouTube e il profilo Facebook dell’Istituto Jp2. Dopo i saluti di mons. Vincenzo Paglia, gran cancelliere dell’Istituto Jp2, e l’introduzione di Giovanni Cesare Pagazzi, interverranno Donatella Scaiola, della Pontificia Università Urbaniana, Leonardo Paris, dell’ISSR “Romano Guardini” di Trento, Raffaella Iafrate, dell’Università Cattolica di Milano, e padre Andrea Dall’Asta, direttore della Galleria San Fedele di Milano. Seguirà il dibattito. Relatori della sessione pomeridiana, a partire dalle ore 15, saranno mons. Philippe Bordeyne, preside dell’Istituto teologico Giovanni Paolo II, Stephan Kampowski, dello stesso Istituto, e Pierpaolo Triani, dell’Università Cattolica di Milano. Dopo il dibattito, traccerà le conclusioni mons. Pierangelo Sequeri, direttore della Cattedra Gaudium et Spes dell’Istituto teologico Giovani Paolo II.