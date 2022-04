Commissione Ue: 405 milioni per ricerca su cancro, energia rinnovabile e cambiamenti climatici

La Commissione europea finanzierà 144 progetti di ricerca sul cancro, l’energia rinnovabile e i cambiamenti climatici con un fondo da 405 milioni di euro. L’iniziativa, che rientra nell’ambito dei bandi di Marie Sklodowska-Curie (Msca), riguarderà 1.500 dottorandi. Lo annuncia in una nota la Commissione europea. “Per anni, le reti di dottorato delle azioni Marie Skłodowska-Curie hanno sostenuto programmi di dottorato a livello mondiale creando collaborazioni sostenibili all’interno e all’esterno del mondo accademico. Con l’annuncio di oggi, sono lieta di vedere un’altra importante spinta alla collaborazione di ricerca transnazionale e alla formazione innovativa di una nuova generazione di brillanti dottori di ricerca di tutto il mondo”: lo ha detto la commissaria Ue per la cultura e la ricerca, Mariya Gabriel. I programmi di dottorato sono attuati attraverso partenariati internazionali, che coinvolgono 1.160 organizzazioni in 38 Paesi, con la partecipazione del settore privato, delle piccole e medie imprese. Dal 2014, i bandi Marie Skłodowska-Curie hanno finanziato 1.080 programmi di dottorato.