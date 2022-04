Ucraina: Parlamento Ue, minuto di silenzio per le vittime di Bucha. Metsola, “aiuti umanitari e militari” a Kiev

(Foto SIR)

(Strasburgo) “Ho portato al popolo e al parlamento ucraini il nostro pieno sostegno”. Roberta Metsola, presidente dell’Europarlamento, dà inizio a Strasburgo alla sessione plenaria con un breve intervento che riassume il suo viaggio a Kiev, avvenuto lo scorso venerdì. L’Emiciclo tributa a Metsola un lungo applauso. “Abbiamo assistito ad enormi atrocità e a una mancanza di umanità che non possono rimanere impunite”. “L’Ucraina lotta per i nostri valori”, dice la presidente, “e per questo dobbiamo aiutarla”. Metsola invoca sanzioni ancora più dure per colpire gli affari degli oligarchi russi “che sostengono Putin”. “Le nostre industrie dovranno guardare altrove” per fare affari, e occorre liberarsi dalla dipendenza energetica dalla Russia. Quindi parla esplicitamente di “nuovi aiuti umanitari, logistici e militari”. L’aula osserva infine un “minuto di silenzio a ricordo delle vittime di Bucha” e delle altre vittime della guerra in Ucraina.