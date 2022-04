Cammino sinodale: Ucsi Puglia, mercoledì a Bari incontro di giornalisti e operatori della comunicazione

È in programma per mercoledì 6 aprile, a Bari, l’incontro sinodale dei giornalisti e degli operatori della comunicazione della Puglia. L’iniziativa, promossa dall’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi) della Puglia in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti, sarà ospitata a partire dalle 19, presso l’Istituto salesiano Redentore. Un’occasione, si legge in una nota, che “coinvolgerà il mondo dell’informazione pugliese che vorrà offrire il proprio contributo di riflessione, di confronto e di proposta sul Sinodo della Chiesa italiana”. “L’incontro – viene spiegato – sarà vissuto all’insegna dell’ascolto reciproco sulle esperienze vissute con la comunità ecclesiale (con la Chiesa) in cui è emerso il bisogno di un autentico camminare insieme, a beneficio della società civile e/o dell’intero mondo della comunicazione”.