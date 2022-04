Libri: Roma, domani la presentazione de “I coccodrilli di Ratzinger” di Giovanna Chirri

Dopo il successo dell’e-book, pubblicato nel 2019, arriva anche l’edizione cartacea. Sarà presentato domani, a Roma (ore 17.30, Sala Arrupe, Via dei Penitenzieri 20) il libro di Giovanna Chirri, “I coccodrilli di Ratzinger” (Edizioni All around). “Non è un saggio su Benedetto XVI, ma una riflessione sulla crisi del giornalismo e della opinione pubblica”, precisa la giornalista vaticanista diventata famosa in tutto il mondo per lo “scoop” sulla rinuncia al pontificato di Benedetto XVI, l’11 febbraio 2013. “Un contributo di riflessione per liberare la professione giornalistica da inutili orpelli, logiche spartitorie, pericolose dimenticanze per ritrovare la parresia della parola libera e vera”, le fa eco Carlo Di Cicco nella prefazione al volume, che rispetto all’edizione digitale si arricchisce di un nuovo capitolo e di una diversa scansione degli altri capitoli. Interverranno alla presentazione di domani, moderata da Marina Ricci, Valentina Alazraki, don Giuseppe Costa e Massimo Franco.