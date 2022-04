Quest’anno la Processione della Domenica delle Palme, prevista per il prossimo 10 aprile, si svolgerà senza subire nessun tipo di restrizione. È quanto rende noto il Patriarcato Latino di Gerusalemme che in un comunicato informa che “alle ore 14.30 il corteo partirà dal santuario di Betfage, sul Monte degli Ulivi, ed entrando in Città Vecchia attraverso la Porta dei Leoni, si fermerà all’interno del cortile della Basilica di S. Anna”.