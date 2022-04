Ucraina: salesiani, il 7 aprile webinar su accoglienza famiglie e minori in Italia

“L’accoglienza delle famiglie e minori ucraini in risposta all’emergenza: aspetti normativi e strategie operative”: è il titolo del webinar che si terrà il 7 aprile (17:30-19), promosso dall’Osservatorio salesiano per i diritti dei minori in sinergia con l’Associazione Salesiani per il sociale – Aps. Gli obiettivi dell’incontro sono due: “proporre, da un lato, un focus sugli aspetti normativi legati all’accoglienza, a garanzia della protezione delle famiglie e dei minorenni in fuga dall’Ucraina giunti sul territorio nazionale; dall’altro, offrire una riflessione sul significato e sulle implicazioni dell’accoglienza di famiglie e minori provenienti da situazioni di conflitto, con particolare riguardo ai possibili effetti che l’evento traumatico della guerra può aver prodotto su bambine, bambini e adolescenti”. La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti. I principali destinatari del webinar sono associazioni, famiglie e professionisti dell’educazione di tutta Italia. All’evento del 7 aprile interverranno: Immacolata Titti Postiglione, vice capo Dipartimento della Protezione civile; Luca Pacini, responsabile area Welfare e immigrazione di Anci; don Francesco Preite, presidente Salesiani per il sociale Aps; Giuseppe Lococo, rappresentante dell’Unhcr; Nicoletta Goso, progetto AltriLegami. Sono previsti anche i saluti del presidente del Centro nazionale opere salesiane (Cnos) don Roberto Dal Molin e della portavoce del Forum nazionale Terzo settore Vanessa Pallucchi. Gli interventi saranno coordinati e in dialogo con Andrea Farina, coordinatore Osservatorio salesiano per i diritti dei minori. Il webinar si potrà seguire dalla pagina Facebook di Minori di diritto e dal canale Youtube dell’Ispettoria dell’Italia Centrale.