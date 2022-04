Diocesi: Termoli-Larino, Progetto Policoro il 6 aprile, a Mafalda, ultimo appuntamento di formazione sul lavoro

Il Progetto Policoro della diocesi di Termoli-Larino ha realizzato un percorso di orientamento e avvio di impresa in collaborazione con il comune di Mafalda. Si tratta, si legge in un comunicato della diocesi, di un percorso di formazione itinerante, giunto al quarto e ultimo appuntamento, per incontrare i giovani direttamente nel luogo in cui vivono. L’obiettivo è quello di orientare, ascoltare e accompagnare i giovani sul tema del lavoro. Ma il programma si rivolge anche a quei giovani che vogliono mettersi in gioco e conoscere strumenti pratici per valorizzare pienamente le proprie esperienze e competenze. L’appuntamento è per il 6 aprile (ore 18), presso la sala consiliare del comune di Mafalda.