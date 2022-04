Banche e casse di risparmio: congresso nazionale a Cagliari il 7 e 8 aprile. “Sulle strade dell’Uguaglianza”

L’Associazione di fondazioni e casse di risparmio (Acri) terrà il suo 25° congresso nazionale nei giorni 7 e l’8 aprile a Cagliari. L’edizione del congresso si intitola “Sulle strade dell’Uguaglianza” ed “è il culmine di un percorso partecipato di riflessione, condotto da Acri, sul tema delle disuguaglianze nel nostro Paese, sulle sperimentazioni già in atto e sulle nuove azioni da mettere in campo per contribuire a contrastarle”. Il Congresso, riferisce un comunicato, “intende essere l’occasione per riflettere sul modo in cui le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio possono continuare a svolgere, con rinnovata visione e responsabilità, il proprio ruolo di cura e di promozione dello sviluppo sostenibile delle comunità in cui esse operano”.

Ai lavori del Congresso, oltre al presidente di Acri Francesco Profumo, partecipano: Vittorio Colao, ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale; Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa depositi e prestiti Spa; Vanessa Pallucchi, portavoce Forum nazionale del terzo settore; Antonio Patuelli, presidente Abi; Carla Ruocco, presidente Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario; Luigi Federico Signorini, direttore generale Banca d’Italia. Il programma completo dei lavori del congresso è sul sito www.acri.it.