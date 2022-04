Ucraina: La Civiltà Cattolica, nel 21° volume della collana Accènti le radici storiche e religiose di un conflitto fratricida

La “terza guerra mondiale a pezzi” si sta drammaticamente componendo in Ucraina? E che ruolo hanno la religione e le Chiese cristiane in questo conflitto? Il 21° volume della collana “Accènti” de La Civiltà Cattolica esce mentre è ancora in corso la brutale aggressione militare da parte della Federazione russa. E viene subito dopo la pubblicazione del numero 4122 della rivista internazionale dei gesuiti, in cui, per la prima volta dal 1850, La Civiltà Cattolica, ha deciso di mettere sullo sfondo la sua testata per far spazio all’appello di papa Francesco: Fermatevi!

Oggi, si legge in una nota, “comprendiamo pienamente quanto giusta sia quella definizione – terza guerra mondiale a pezzi – che il Pontefice ha coniato: una guerra progressiva, che coinvolge altri scenari insanguinati quali lo Yemen, la Siria, l’Etiopia, e che sembra inarrestabile. Con gli Accènti, come sempre, La Civiltà Cattolica mette in fila quello che nel suo archivio serve a raccontare un processo, a ricostruire alcune tappe storiche utili a illuminare i fatti presenti e, forse, anche i passi di domani. C’è in particolare la consapevolezza che esiste un legame tra l’evoluzione del difficile rapporto di fratellanza tra Ucraina e Russia e il parallelo conflitto tra cristiani di Chiese poi separate da uno scisma. La guerra in corso ha, purtroppo, anche radici religiose”.

Il volume “Ucraina” è suddiviso in tre sezioni. Nella prima ripercorre da un punto di vista storico-politico gli ultimi 25 anni, a partire dalla cosiddetta “rivoluzione arancione”. Nella seconda sezione, invece, ricostruisce il percorso storico della presenza cristiana in Ucraina. Nella terza breve e ultima sezione, spazio alla letteratura, in questo caso a due grandi “russi” di origine ucraina, ossia Bulgakov e Gogol. Il volume include i contributi di Ferdinando Castelli, Pierre de Charentenay, Robert Hotz, Angelo Macchi, Giovanni Marchesi, Giovanni Sale, Costantin Simon, con una Presentazione firmata dal direttore de La Civiltà Cattolica, Antonio Spadaro.

Accènti è la collana monografica curata dalla rivista dei gesuiti, che raccoglie, attraverso parole-chiave ispirate dall’attualità, il patrimonio di contenuti e riflessioni accumulato sin dal 1850 da La Civiltà Cattolica. “Ucraina” (203 pagine) sarà disponibile da oggi per l’acquisto e il download in formato PDF, in lettura sulle applicazioni per tablet e smartphone (gratis per gli abbonati alla rivista) e, infine, è ordinabile anche in formato cartaceo sullo store Amazon.