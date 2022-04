Diocesi: Rossano-Cariati, l’8 aprile Via Crucis allo stadio “Stefano Rizzo” su “Pandemia, pace e Sinodo”

“Pandemia, pace e Sinodo”. Saranno questi i temi al centro delle meditazioni proposte nella Via Crucis diocesana che si terrà la sera di venerdì 8 aprile allo stadio “Stefano Rizzo” allo scalo dell’area urbana di Rossano. “Dopo due anni in cui non si sono potute svolgere le manifestazioni esterne legate ai Riti della Settimana Santa, torniamo di nuovo a viverli in preparazione alla Pasqua del Signore”, si legge in una nota dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati. “In aderenza e condivisione delle indicazioni suggerite dalla Conferenza episcopale italiana”, il momento di preghiera e riflessione avrà inizio alle 20 e sarà animato dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della salute, dall’Ufficio Missionario e dall’equipe diocesana sinodale.