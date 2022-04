Ucraina: visita Papa Francesco. S.B. Shevchuk, potrebbe essere un potente gesto di pace. Lo stiamo aspettando”

La visita di papa Francesco in Ucraina durante la guerra potrebbe essere “un potente gesto di pace” e il Papa è molto atteso in Ucraina. Lo ha detto Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, arcivescovo maggiore di Kiev e capo della chiesa Greco Cattolica, rispondendo ad una domanda ad un canale televisivo a commento della possibile visita del Papa in Ucraina. Nella dichiarazione rilanciata dalla chiesa greco cattolica, l’arcivescovo maggiore di kiev ha detto: “Stiamo lavorando affinché la visita del Santo Padre in Ucraina abbia luogo”. E aggiungendo che su questo stanno lavorando le autorità statali e ecclesiastiche, ha aggiunto: “Vorremmo che venisse in Ucraina il prima possibile”. Secondo Sua Beatitudine Sviatoslav, le circostanze della guerra non sono l’ostacolo principale a questo. Il capo dell’Ugcc ha affermato di aver parlato di recente papa Francesco e che il Santo Padre gli aveva detto personalmente che avrebbe fatto di tutto per fermare la guerra in Ucraina. “La sua visita in Ucraina durante la guerra potrebbe essere un potente gesto di pace”, ha affermato Sua Beatitudine Sviatoslav. “Lo stiamo aspettando sinceramente”, ha aggiunto.