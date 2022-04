Siria: Save the Children, inaccettabile l’uccisione di quattro studenti uccisi dalle bombe mentre andavano a scuola a Idlib

“Siamo indignati e profondamente rattristati dal bombardamento che ha ucciso quattro bambini a Idlib questa mattina. Stavano andando a scuola, qualcosa che dovrebbe essere una parte del tutto normale, la più normale, della vita quotidiana dei bambini. Ma dopo 11 anni di conflitto, questo è ciò che la vita quotidiana riserva ai bambini della Siria e non solo”. A denunciarlo è Save the children. “Un altro giorno buio, che dimostra che ogni guerra è una guerra contro i bambini,” ha dichiarato Daniela Fatarella, Direttrice Generale per l’Italia di Save the Children parlando a Bologna in occasione della presentazione del concerto “Tocca a noi – Musica per la pace” che si terrà domani sera in piazza a Bologna a sostegno del lavoro di Save the Children per aiutare i bambini colpiti dalla guerra in Ucraina.