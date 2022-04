Comunicazioni sociali: Radio Ascoli e Radio Incredibile, dal 6 aprile i dialoghi in radio fra cristiani e laici

Partirà mercoledì 6 aprile il nuovo programma “Hai un momento Dio? Dialoghi in radio fra cristiani e laici”, una produzione di Radio Incredibile e Radio Ascoli. Le due emittenti, in viaggio insieme ormai da un decennio, saranno in diretta simultanea in Fm e sul digitale e porteranno in onda dei dibattiti “aperti sui grandi temi del sentire comune, un dialogo di visioni a volte antitetiche, a volte armoniche in una diretta multicorale e multipiattaforma”. Già calendarizzati i prossimi 4 mercoledì: si comincia il 6 aprile alle 21.35 con don Daniele De Angelis che incontrerà il pensiero laico sul tema della Sofferenza. Si proseguirà mercoledì 13 con il vescovo Gianpiero Palmieri sulla figura di Maria e della Donna oggi. Il programma vedrà anche la partecipazione nelle settimane successive di don Giampiero Cinelli, Direttore di Radio Ascoli, e Luca Censori, prossimo all’Ordinazione diaconale. info: www.radioincredibile.com www.radioascoli.it