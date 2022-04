“Pasqua è la festa della rinascita, della speranza. Per chi accoglie il messaggio della risurrezione è una speranza che ha un fondamento sicuro: è il trionfo della vita sulla morte”. Così si esprime mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto, delegato pontificio per il santuario della Santa Casa di Loreto e per la basilica di Sant’Antonio in Padova, in un video messaggio per Pasqua.