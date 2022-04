Diocesi: Prato, 250 adolescenti andranno a Roma per l’incontro con il Papa lunedì 18 aprile

Sono 250 i ragazzi e le ragazze pratesi che vanno a Roma per partecipare all’incontro con Papa Francesco. Il 18 aprile, lunedì di Pasqua, in piazza San Pietro sono attesi oltre cinquantamila adolescenti dai 12 ai 17 anni a questo pellegrinaggio voluto dalla Cei come ripartenza dopo i difficili momenti della pandemia. I numeri, sia quelli pratesi sia quelli nazionali, sono andati oltre ogni previsione. “Significa che c’è voglia di esserci, di ripartire, di essere coinvolti”, dice don Marco Degli Angeli, promotore dell’iniziativa per la diocesi di Prato.

La partenza è alle 6,30 dal parcheggio dietro il Mc Donald. I partecipanti raggiungeranno Roma con quattro autobus della Cap. La rappresentanza pratese è composta da quattordici parrocchie, da un gruppo di giovanissimi del Cammino Neocatecumenale e uno dei ragazzi dell’oratorio di Sant’Anna che raggiungeranno piazza San Pietro in modo autonomo e poi rimarranno nella capitale anche il giorno dopo. Oltre a don Marco ci sono altri sacerdoti presenti: don Alessandro Ventura, don Silvano Pagliarin, don Gabriele Bejenaru e don Andrea Tarocchi.