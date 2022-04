Diocesi: Foligno, oggi s’inaugura la mostra “Paesaggi e ritratti simultanei”

“Paesaggi e ritratti simultanei”: il Museo diocesano di Foligno ospita la mostra dedicata all’opera del pittore Luigi Frappi. Sarà inaugurata oggi pomeriggio, alle ore 17, e sarà visitabile fino al prossimo 17 luglio. In particolare, saranno esposte tele appartenenti a due filoni, quello dei paesaggi e quello dei ritratti simultanei, che mette in dialogo artisti del nostro tempo e maestri del passato. Ma anche quello tra ritratti e paesaggi è un dialogo, che consente al visitatore di confrontarsi con le due coordinate antropologiche fondamentali del volto e dello spazio, in linea con la peculiare missione del Museo Diocesano che punta sia alla valorizzazione del patrimonio artistico antico e moderno, sia alla promozione della riflessione culturale e dei valori universali ed evangelici. Il Museo diocesano è aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.