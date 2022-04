Consiglio d’Europa: Forum mondiale per la democrazia, si cercano progetti innovativi

“Trent’anni fa, molte persone credevano che la diffusione della democrazia fosse inevitabile quanto desiderabile. Quei giorni sono ormai lontani da noi. Invece, il pubblico e i responsabili politici hanno assistito al rallentamento della diffusione della democrazia e, con alcune misure, all’inversione di tendenza”. Lo si legge nel sito del Consiglio d’Europa. “Chi crede che la democrazia sia il modo migliore per governare – e chi no – sa che la democrazia è in pericolo. Molti si chiedono se sopravviverà. Altri sono determinati sul fatto che il declino democratico non è né inevitabile né irreversibile”. Il 10° Forum mondiale per la democrazia, sul tema “Democrazia: una nuova speranza?”, che si svolgerà a Strasburgo dal 7 al 9 novembre 2022, “intende entrare nel vivo di ciò che è andato storto. Cercherà i fattori chiave che contribuiscono al declino democratico, considererà come affrontarli ed esplorerà quale tipo di futuro democratico è desiderabile e possibile nell’interesse delle persone in tutto il mondo”. Il Forum mondiale per la democrazia invita a manifestare interesse (scadenza: 15 giugno 2022) per iniziative innovative volte a rafforzare la democrazia e invertire il declino democratico in tutto il mondo. Qualsiasi organizzazione pubblica o privata può candidarsi: “Attendiamo con impazienza le vostre candidature”.