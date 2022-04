Maltempo: Protezione civile, “venti forti su gran parte del Paese, piogge in Calabria e Sicilia”

“Una perturbazione proveniente dal Nord-Est europeo, con contributo di aria fredda polare porterà, dalla serata di oggi, un sensibile aumento della ventilazione nord-orientale sul nostro Paese, associata anche ad un generale calo delle temperature. I fenomeni interesseranno dapprima le regioni dell’alto Adriatico e, dalla giornata di domani, le restanti regioni centrali peninsulari e meridionali. Nel contempo, la formazione di un minimo in quota sul Tirreno meridionale, accentuerà l’instabilità al Sud, in particolare su Sicilia e Calabria”.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalla serata di oggi, sabato 16 aprile, “venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, dapprima su Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Toscana, in estensione dalla giornata di domani ad Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Previste mareggiate lungo le coste esposte”.

Dal primo mattino di domani, domenica 17 aprile, l’avviso prevede inoltre “precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, specie sui settori settentrionali e ionici, e sulla Calabria, in particolare sui settori centro-meridionali. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 17 aprile, “allerta gialla per rischio idrogeologico e rischio temporali sull’intero territorio di Calabria e Sicilia”.