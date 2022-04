A Sua immagine: nella puntata di oggi la storia di Elisabetta, che ha reagito alle violenze. Lunedì lo speciale sull’incontro degli adolescenti con Papa Francesco

La violenza contro le donne è una dramma nazionale: una donna ogni tre giorni è vittima di femminicidio, più di 15.000 chiamate nel 2020-2021 al 1522 telefono anti violenza e stalking del servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. A Sua immagine, in onda oggi, dalle 16.05, per il Sabato Santo racconterà una storia di discesa agli inferi, quella di Elisabetta che per anni ha subito le violenze del suo ex marito e che ancora oggi minaccia di ucciderla. Ma Elisabetta nonostante la grande sofferenza e la paura per se stessa e per il proprio figlio non si dà per vinta e decide di reagire con tutte le sue forze. A seguire “Le Ragioni della Speranza” con don Giordano Goccini, parroco di Novellara. In questa puntata, accompagnato da giovani pellegrini, prosegue il cammino sulla Via Matildica, riflettendo sul tema centrale del Vangelo di questa domenica: la Risurrezione. Sul cammino, nel centro storico di Reggio Emilia, tappa nella Chiesa di San Girolamo, che custodisce la ricostruzione del Santo Sepolcro di Gerusalemme e della Scala Santa di Roma.

Domani, Domenica di Pasqua, A Sua immagine torna in onda dalle 9.40: la risurrezione di Gesù è vista come un momento per aprirsi verso la speranza, l’amore e la rinascita. Qual è l’attualità delle parole sempre nuove della Pasqua e che messaggio oggi veicola per ogni uomo e donna della Terra? Quali sono le parole che quest’anno Papa Francesco dedicherà alla Pasqua nel contesto della cruenta guerra in Ucraina? La conduttrice Lorena Bianchetti ne parlerà con l’economista Luigino Bruni .

Lunedì 18 aprile, l’evento speciale di A Sua immagine che segue in diretta da piazza San Pietro l’incontro di Papa Francesco con gli adolescenti. Dopo due anni di pandemia che hanno destabilizzato soprattutto le nuove generazioni è viva l’attesa per le parole che il Papa scambierà con 60 mila giovani, tra i 12 e i 17 anni, provenienti da tutta Italia.

Lorena Bianchetti, dalle 17.05, seguirà l’evento “#Seguimi, gli adolescenti incontrano Papa Francesco”, raccoglierà le loro voci e il loro entusiasmo, le storie degli adolescenti, quella dei volontari, delle educatrici e presenterà le buone pratiche degli oratori di Napoli e Milano, veri luoghi di socialità, formazione e fratellanza nel territorio. A fare da filo rosso all’incontro sono le parole del capitolo 21 del Vangelo di Giovanni e, in particolare, quell’invito rivolto da Gesù a Pietro: “Seguimi”.