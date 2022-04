Armida Barelli: webinar su giovani ed eredità spirituale e culturale della prossima beata

“Armida Barelli e i giovani. In dialogo verso la beatificazione”: è il titolo del webinar che si svolgerà il 21 aprile (ore 21.00) promosso in vista della beatificazione della fondatrice della Gioventù femminile dell’Azione cattolica e dell’Università Cattolica. Sono previsti i saluti introduttivi a nome del Comitato di beatificazione (costituito da Ac, Università Cattolica, Istituto della Regalità): Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana, e mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica. Seguirà una breve biografia di Armida Barelli a cura di Emanuela Gitto, vicepresidente nazionale Ac per il Settore giovani. Quindi “Voce ai giovani: quale eredità raccogliamo da Armida?”: intervengono Lorenzo Zardi, vicepresidente nazionale Ac per il Settore giovani; Maria Grazia Fiorentini, direttrice Collegio Marianum; Annalisa Gurrieri, studentessa Collegio Marianum. È poi previsto un intervento di Gianni Borsa, presidente Ac Ambrosiana: “Beatificazione a Milano, come partecipare e mostra Ac Milano”. Infine la presentazione di alcuni strumenti per conoscere Barelli: Bibliografia – Barbara Pandolfi, vicepostulatrice della causa di beatificazione; Mostra “Armida Barelli. Una santità laicale” – Paolo Pellegrini, Mediacor; mostra “Armida Barelli. Nulla sarebbe stato possibile senza di lei” – Silvia Piaggi, Istituto Toniolo; documentario “Armida Barelli. Essere per agire” – Alessandro Zaccuri – Università Cattolica del Sacro Cuore.

Per seguire l’incontro: https://www.facebook.com/azionecattolicaita/; https://youtube.com/c/azionecattolicaita.