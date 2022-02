Tv2000: oggi il rosario dal santuario Beata Vergine Maria delle Grazie a Udine, con mons. Mazzocato

(Foto: Tv2000)

Torna l’appuntamento con “Prega con noi”. Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi oggi, mercoledì 9 febbraio alle 20.50, per recitare insieme il Rosario trasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) e InBlu2000, oltre che su Facebook. La preghiera sarà trasmessa dal santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie a Udine, con mons. Andrea Bruno Mazzocato, arcivescovo di Udine.

Le riflessioni che accompagnano la preghiera, spiega una nota dell’arcidiocesi di Udine, sono tratte dagli insegnamenti di Paolino d’Aquileia.

A leggere i testi sono un operatore sanitario, una coppia di sposi che presto saranno genitori, una religiosa, un anziano e un seminarista. A conclusione della celebrazione, animata dalla Cappella musicale della cattedrale di Udine, la recita della preghiera di affidamento alla B.V. delle Grazie scritta da mons. Mazzocato per chiedere la protezione alla Madonna in tempo di pandemia.