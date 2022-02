Minori contesi: a dicembre 2021 erano 514 i casi registrati. Alla Farnesina prima riunione dell’anno della Task force

La Task force “Minori contesi”, presieduta dalla Direzione generale per gli Italiani all’Estero con la partecipazione di rappresentanti dei ministeri della Giustizia e dell’Interno, ha tenuto oggi alla Farnesina la sua prima riunione del 2022. Ne dà notizia il ministero degli Affari esteri spiegando che “la Task force ha esaminato i 514 casi di sottrazione internazionale e di minori contesi registrati al dicembre 2021”. Nel corso della riunione “si è concentrata principalmente su alcune vicende di particolare gravità che la Farnesina sta trattando, identificando le strategie e le modalità di intervento più efficaci per risolverle”.

Il fenomeno dei minori contesi – viene spiegato – continua a essere diffuso soprattutto in Europa (308 casi trattati al 2021), mentre più limitati sono i casi che riguardano le Americhe (92), il Mediterraneo e il Medio Oriente (65), l’Asia e il Pacifico (35) e l’Africa Sub-sahariana (14).