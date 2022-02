Venerdì 11 febbraio, giorno in cui ricorre la XXX Giornata mondiale del malato, l’arcivescovo di Taranto, mons. Filippo Santoro, presiederà alle 18.30 nella cattedrale di San Cataldo a Taranto la celebrazione eucaristica per il Giubileo degli operatori sanitari “come segno di gratitudine e riconoscenza per il servizio che prestano per il bene dei nostri fratelli bisognosi di cura”, si legge sul sito della diocesi.