Giornata mondiale malato: Padova, il vescovo Cipolla venerdì presiede la messa nella basilica santuario di Santa Maria del Carmine

Venerdì 11 febbraio, memoria della Madonna di Lourdes, la Chiesa celebra la XXX Giornata mondiale del malato, che quest’anno ha come riferimento biblico il versetto del Vangelo di Luca: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,36).

Quest’anno la celebrazione “diocesana” si terrà nella basilica santuario di Santa Maria del Carmine a Padova. Alle ore 15.30 il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, presiederà la santa messa in cui saranno affidate al Signore, per intercessione della Madonna di Lourdes, tutte le persone che soffrono nel corpo e nello spirito.

La santa messa sarà trasmessa in diretta tv sul canale 117 del digitale terrestre (Telenuovo Padova) e sul canale YouTube della diocesi di Padova.