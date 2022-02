Coronavirus Covid-19: Guterres (Onu), “servono fondi per vaccini e test in tutto il mondo. Quest’anno possiamo uscire dalla pandemia”

“Sono lieto di unirmi a tutti voi per lanciare questa campagna di mobilitazione delle risorse per Act-Accelerator”. Lo ha affermato oggi il segretario generale Onu, Antonio Guterres. Si tratta della collaborazione mondiale per accelerare lo sviluppo, la produzione e l’accesso equo nel mondo a strumenti contro la Covid-19 (Access to Covid-19 Tools, Act). “Se vogliamo garantire a tutti le vaccinazioni per porre fine a questa pandemia, dobbiamo prima iniettare equità nel sistema. Stiamo entrando nel terzo anno della pandemia e il mondo è ancora lontano dal raggiungere obiettivi cruciali. Per vaccinare il mondo. Per aumentare i test. Per rendere disponibili trattamenti salvavita efficaci per tutti coloro che ne hanno bisogno”.

“L’iniquità del vaccino è il più grande fallimento morale dei nostri tempi e le persone e i Paesi ne stanno pagando il prezzo. La buona notizia è che i recenti progressi mostrano come possiamo fornire risultati quando abbiamo le risorse e ci uniamo. La fornitura di vaccini sta aumentando in modo esponenziale e stiamo recuperando il tempo perso in molti Paesi. La fine di questa pandemia può essere alla nostra portata quest’anno. Possiamo rimettere in carreggiata la ripresa economica e salvare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Ma dobbiamo agire ora”. “Sono disponibili vaccini, test e trattamenti efficaci. Eppure molti Paesi a basso e medio reddito non hanno ancora abbastanza di questi strumenti per la fine della pandemia per proteggere le loro famiglie e comunità – e il nostro mondo”. Da qui l’appello a una raccolta fondi mondiale.

L’Act-Accelerator “fornisce un percorso costoso, coordinato e credibile per uscire dalla pandemia di Covid-19 per tutti, ovunque. Questo deve essere finanziato da contributi congrui da parte dei Paesi. Soprattutto, abbiamo bisogno di investimenti urgenti nella consegna tempestiva del vaccino e nell’aumento dei test. Questa è una questione di equità – ma è anche una questione di giustizia – ed è una questione di semplice buon senso. Possiamo porre fine alla pandemia quest’anno. Ma possiamo arrivarci solo insieme”.