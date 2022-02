Diocesi: Lamezia Terme, apre la scuola della pace della Comunità di Sant’Egidio per minori disagiati

“La scuola della pace” sta per diventare una realtà anche nella diocesi di Lamezia Terme. Il progetto prende spunto dalle realtà che la Comunità di Sant’Egidio ha diffuso nel mondo per sostenere gratuitamente i bambini nell’inserimento scolastico e accompagnare le famiglie nel loro compito, proponendo un modello educativo aperto agli altri, solidale verso i più sfortunati e capace di superare le barriere e le discriminazioni.

Il centro, voluto dalla Comunità di Sant’Egidio che da tre anni opera all’interno della parrocchia di Santa Maria Goretti, sarà ospitato, al momento, nella stessa parrocchia anche se l’intenzione dei volontari è quella di creare una realtà nel centro cittadino.

“La scuola della pace”, con le sue attività, “tenterà di proporre un reale momento di integrazione e condivisione, partendo dall’istruzione, punto centrale della formazione della persona, diventando, nel contempo, risposta concreta alle fragilità sociali e familiari in cui, spesso, i minori cosiddetti a rischio vivono”.

Un’esperienza nuova per la diocesi di Lamezia Terme che, grazie ai volontari della Comunità di Sant’Egidio, permetterà a tanti bambini a rischio dispersione scolastica, analfabetismo e lavoro precoce, con allontanamento e abbandono della famiglia, di poter avere accanto operatori che li accompagnano nel recupero scolastico, garantendo anche un sostegno affettivo, educazione religiosa e alla solidarietà e mondialità. Il tutto non perdendo di vista l’educazione alla pace.