Ponte Morandi: Draghi, “Genova modello di come si riparte dopo una tragedia”. “Vicinanza ai familiari delle 43 vittime e ai feriti, vostro dolore è il nostro”

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

“La storia recente di Genova e il coraggio di voi genovesi ci mostrano soprattutto come ripartire dopo una tragedia. Stiamo parlando di un sogno che sta diventando realtà. Penso a come Genova ha reagito alla tragedia del Ponte Morandi. Voglio esprimere di nuovo la vicinanza del Governo e mia personale ai familiari delle 43 vittime, ai feriti, ai loro cari. Oggi, come quattro anni fa, il loro dolore è il nostro dolore”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, a Genova dove, dopo la visita al Porto, è intervenuto a Palazzo San Giorgio.

Il premier ha voluto anche “ringraziare la struttura commissariale, le autorità locali, il senatore Renzo Piano e tutti coloro che sono stati coinvolti nell’opera di ricostruzione”. “Un esempio di collaborazione, rapidità, concretezza che è diventato un modello per tutta l’Italia”, ha sottolineato Draghi.