Giornata mondiale malato: Como, venerdì il vescovo Cantoni presiede una messa al santuario di Tirano

In occasione della 30ª Giornata mondiale del malato, dedicata al tema “‘Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso’ (Lc 6,36). Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità”, venerdì 11 febbraio il vescovo di Como, mons. Oscar Cantoni, presiederà alle 15.30 presso il santuario della Madonna della Salute di Tirano la recita del Rosario a cui seguirà, alle 16, la celebrazione eucaristica. I due momenti potranno essere seguiti in diretta su Tsn Sondrio (canale 85 del digitale terrestre) e in streaming sul canale YouTube de “Il Settimanale della diocesi di Como”.