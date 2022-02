Giornata mondiale malato: Nardò-Gallipoli, venerdì rosario e messa presieduta dal vescovo nella cappella dell’Ospedale di Casarano

“Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso (Lc 6,36). Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità”: è questo il tema scelto per la XXX Giornata mondiale del malato che la Chiesa universale celebra l’11 febbraio, memoria della Beata Vergine di Lourdes.

Anche la diocesi di Nardò-Gallipoli vivrà, nei limiti delle restrizioni attuali, la Giornata mondiale: in diretta dalla cappella dell’Ospedale di Casarano, alle ore 16.30, sarà recitato il santo rosario e, alle ore 17, il vescovo, mons. Fernando Filograna, celebrerà la santa messa.

I due momenti saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube diocesano, su Radio Centrale e sul canale 868 del digitale terrestre.