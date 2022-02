Diocesi: Lecce, don Simone Renna nominato sottosegretario della Congregazione per il clero. Mons. Seccia, “prego per lui e per la delicata missione affidatagli”

“Sono molto lieto della notizia della nomina del nostro caro don Simone a sottosegretario della Congregazione per il Clero. Volentieri prego per lui e per la delicata missione che gli viene affidata, segno di profonda stima e considerazione”. Così l’arcivescovo di Lecce, mons. Michele Seccia, ha commentato l’odierna nomina di don Simone Renna a sottosegretario della Congregazione per il clero. “La Chiesa di Lecce – ha aggiunto l’arcivescovo – ben conosce le qualità umane e sacerdotali di don Simone e sono certo che le metterà ancor più a disposizione della Chiesa universale”.

Don Renna è nato a Lecce il 10 luglio 1974. Cresciuto nella parrocchia di San Lazzaro in Lecce, ha frequentato il Liceo ‘Palmieri’ diplomandosi con il massimo dei voti, scuola nella quale è tornato da sacerdote per insegnare religione cattolica. Si è formato al presbiterato presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore. È stato ordinato sacerdote a Lecce il 29 giugno 2004 dall’arcivescovo Cosmo Francesco Ruppi. Prima di entrare in Seminario si era già laureato in giurisprudenza presso l’Università Cattolica a Milano e, divenuto sacerdote, ha conseguito il dottorato in Diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense.

Nell’arcidiocesi di Lecce Ha ricoperto vari incarichi: parroco a Santa Maria della Pace in Lecce; direttore dell’Ufficio di pastorale giovanile e di pastorale universitaria; Giudice del Tribunale ecclesiastico diocesano; cancelliere della Curia arcivescovile. Il 1° ottobre 2019 ha iniziato a lavorare come officiale nella Congregazione per il clero.