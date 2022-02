Carlo Maria Martini: domani webinar “Verso Gerusalemme. Il cammino dell’umanità verso la pace”

“Con Martini verso Gerusalemme. Il cammino dell’umanità verso la pace”. Questo il titolo di una conversazione a più voci on line che si terrà alle ore 18 di giovedì 10 febbraio, a ventidue anni esatti dall’inizio del servizio episcopale di Carlo Maria Martini a Milano con l’ingresso a piedi nella città. Il webinar, promosso da Itl libri insieme a Fondazione Carlo Maria Martini, Azione cattolica ambrosiana, Acli milanesi e Ucsi Lombardia, prende spunto dalla pubblicazione del volume, “Travolti dall’amore. Il cammino di Paolo verso Gerusalemme”, che raccoglie un corso di esercizi spirituali finora inedito, tenuto dal card. Martini a Galloro nel maggio 2007. Intervengono il vicario generale dell’arcidiocesi di Milano, mons. Franco Agnesi, il presidente della Fondazione Carlo Maria Martini, padre Carlo Casalone, il presidente dell’Azione cattolica ambrosiana, Gianni Borsa, la giornalista del Corriere della Sera, Elisabetta Soglio, e l’ultimo segretario del card. Martini a Milano, don Gregorio Valerio. La conversazione potrà essere seguita in diretta sui canali YouTube della Fondazione Carlo Martini e di Chiesadimilano.it, come pure sui canali social di Itl Libri e dell’Azione cattolica ambrosiana.